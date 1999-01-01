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    «Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка

    «Зенит» намерен купить нападающего «Пяста» и сборной Польши Якуба Сверчка.

    По информации Przegląd Sportowy, петербургский клуб готов заплатить 3 миллиона евро за форварда.

    «Пяст» пока не хочет продавать 28-летнего футболиста, несмотря на то, что его контракт истекает через год.

    • Сверчок забил 15 мячей 23 матчах чемпионата Польши, став вторым в гонке бомбардиров.
    • Игрок провел один матч на Евро-2020. Перед стартом турнира он забил сборной России (1:1) в товарищеском матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Przegląd Sportowy

    Старейшее спортивное периодическое издание в Польше. Основано в 1921 году. Издается в Варшаве шесть раз в неделю. Средний тираж - 65 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23613

      Боцман59rus 3 минуты назад

      Дзюбу гоните в шею, не то ПястА вам будет опять в ЛЧ, хоть со Сверчком, хоть с боровичком))

      1
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      Рейтинг: +10966

      ilichkadr 20 минут назад

      Откуда берутся подобные идиотские выражения не далёких журналюг?
      "Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания"
      Какой на фиг Сверчок, если и так в Зените на одного легионера больше? На кой нужен 28-летний футболист из непонятной и никому неизвестной «Пясты», представляющей польский райцентр (повят)?
      Хватит уже Мака, хотя Мак и в 30 лет зажигает в Ференцвароше.

      0
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      Рейтинг: +3368

      Semenycch 22 минуты назад

      Ложь! Футболист на 29-ом году жизни и стоимостью 3 миллиона?

      1
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      Рейтинг: +289

      ПалкоВводецъ 34 минуты назад

      Лучше иметь Сверчка, чем Педро. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1745

      acor94 49 минут назад

      бред. и это под лигу чемпионов?

      1
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      Рейтинг: +1993

      Бриг 52 минуты назад

      Надо взять за фамилию

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