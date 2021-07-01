«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка

«Зенит» намерен купить нападающего «Пяста» и сборной Польши Якуба Сверчка.

По информации Przegląd Sportowy, петербургский клуб готов заплатить 3 миллиона евро за форварда.

«Пяст» пока не хочет продавать 28-летнего футболиста, несмотря на то, что его контракт истекает через год.