«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка

«Зенит» намерен купить нападающего «Пяста» и сборной Польши Якуба Сверчка.
По информации Przegląd Sportowy, петербургский клуб готов заплатить 3 миллиона евро за форварда.
«Пяст» пока не хочет продавать 28-летнего футболиста, несмотря на то, что его контракт истекает через год.
- Сверчок забил 15 мячей 23 матчах чемпионата Польши, став вторым в гонке бомбардиров.
- Игрок провел один матч на Евро-2020. Перед стартом турнира он забил сборной России (1:1) в товарищеском матче.
Источник: Przegląd Sportowy
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