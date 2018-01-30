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  • Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»

Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»

30 января 2018, 06:54
2

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче с «Пястом». Сама игра завершилась со счетом 0:0.

– В любой игре можно быть чем-то довольным, а чем-то – недовольным. Мы сыграли гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с «Хорсенсом», где счет был 2:2. В этом матче мы даже лучше выглядели в атаке, но не забили. В обороне сыграли очень хорошо. Провели много позиционных атак. В чемпионате России тоже часто сталкиваемся с ситуацией, когда соперник глубоко обороняется. Хорошо находили лазейки, но кроме моментов, когда не забивали, мы часто попадали в положение вне игры. Но если теряли мяч, быстро его возвращали. Так что есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие.

– Пришлось взламывать эшелонированную оборону, этот опыт может оказаться полезным в чемпионате, не так ли?

– Конечно. Мы знаем, что столкнемся с такой обороной, и команду к этому готовим.

– Дальше предстоят еще товарищеские игры. Можно быть уверенным в том, что команда будет готова на 100 процентов к 13 февраля?

– В этом можно не сомневаться. Плюс мы будем в одинаковых условиях с «Црвеной Звездой». Они тоже только выйдут из отпуска.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пяст Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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Ral13
1517285795
Удачи.Дерзайте дальше!
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Дядя Серёжа
1517304727
Не совсем хоршие - это две проигранные ставки.
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