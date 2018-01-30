Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче с «Пястом». Сама игра завершилась со счетом 0:0.

– В любой игре можно быть чем-то довольным, а чем-то – недовольным. Мы сыграли гораздо лучше, чем в предыдущей встрече с «Хорсенсом», где счет был 2:2. В этом матче мы даже лучше выглядели в атаке, но не забили. В обороне сыграли очень хорошо. Провели много позиционных атак. В чемпионате России тоже часто сталкиваемся с ситуацией, когда соперник глубоко обороняется. Хорошо находили лазейки, но кроме моментов, когда не забивали, мы часто попадали в положение вне игры. Но если теряли мяч, быстро его возвращали. Так что есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие.

– Пришлось взламывать эшелонированную оборону, этот опыт может оказаться полезным в чемпионате, не так ли?

– Конечно. Мы знаем, что столкнемся с такой обороной, и команду к этому готовим.

– Дальше предстоят еще товарищеские игры. Можно быть уверенным в том, что команда будет готова на 100 процентов к 13 февраля?

– В этом можно не сомневаться. Плюс мы будем в одинаковых условиях с «Црвеной Звездой». Они тоже только выйдут из отпуска.