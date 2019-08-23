Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»

«Лацио» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Пяста» Патрика Дзичека.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего поляка претендовал «Локомотив». Клуб из Москвы готов был заплатить за игрока 2 миллиона евро.