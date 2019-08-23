Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»

Локо претендовал на Шюррле. Он перешёл в Спартак.
Локо претендовал на Рибери. Он перешёл в Фиорентину.
Локо претендовал на Дзичека. Он перешёл в Лацио.
Скоро из игроков, на которых претендовал Локо, можно будет составить целую команду )))
«Лацио» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Пяста» Патрика Дзичека.
Ранее сообщалось, что на 21-летнего поляка претендовал «Локомотив». Клуб из Москвы готов был заплатить за игрока 2 миллиона евро.
- Дзичек выступает на позиции опорного полузащитника.
- В прошлом сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Польши, забив три гола.