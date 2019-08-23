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    Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»

    «Лацио» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Пяста» Патрика Дзичека.

    Ранее сообщалось, что на 21-летнего поляка претендовал «Локомотив». Клуб из Москвы готов был заплатить за игрока 2 миллиона евро.

    • Дзичек выступает на позиции опорного полузащитника.
    • В прошлом сезоне футболист провел 33 матча в чемпионате Польши, забив три гола.

    Источник: Официальный сайт «Лацио»

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    23.08.2019 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 14 часов назад

      Локо претендовал на Шюррле. Он перешёл в Спартак.

      Локо претендовал на Рибери. Он перешёл в Фиорентину.

      Локо претендовал на Дзичека. Он перешёл в Лацио.

      Скоро из игроков, на которых претендовал Локо, можно будет составить целую команду )))

      0
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      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk > Я - легенда 8 часов назад

      не нравится мне ни куя этот кикнадзе, разграбят состав мне кажется.. и будет локо опять средняком нашего чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +4952

      Антибиотик > Mister_Tomsk 5 часов назад

      Грузин- упырь кончелыжный. Ещё хуже смородской. Не прет нам с руководителями, прямо скажем...

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