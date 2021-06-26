Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России

«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России

26 июня 2021, 01:37
15

Нападающий «Пяста» и сборной Польши Якуб Сверчок может перейти в «Зенит».

По информации Goal.pl, клуб из Санкт-Петербурга серьезно заинтересован в трансфере 28-летнего форварда.

  • Сверчок забил 15 мячей 23 матчах чемпионата Польши, став вторым в гонке бомбардиров.
  • Он провел один матч на Евро-2020. Перед стартом турнира он забил сборной России (1:1) в товарищеском матче.
  • Рыночная стоимость Сверчка – 3 миллиона евро.

Источник: Goal.pl

Польский сайт о футболе с аудиторией в соцстеях более 2 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Пяст Польша Сверчок Якуб
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1624688309
Всяких сверчков на не надо. Пусть сидят за печкой!
Ответить
Вомбат
1624689328
Бомбардир! Никому не интересен сериал "Бред про Зенит" пока идет ЧЕ. Вот он закончится, тогда и вбрасывайте свои фейки.
Ответить
polt
1624690476
Зенит верен себе, очередной предпенсионер, пару сезонов перекантуется за хорошие гроши.
Ответить
САДЫЧОК
1624698735
На Евро , это поляк играл отвратительно , много ошибался и бил мимо ворот.Зачем , он нужен ?!
Ответить
FС Spаrtак
1624707496
зенит весь шлак подбирает хахахахха помойный клуб геев
Ответить
Persona_non_Grata
1624719282
Таким темпом и до тараканов доберутся )))
Ответить
mamba9090909
1624719394
Каким, темпом?!!))))))))
Ответить
paracetamol
1624722080
Забить Шуньке ума много не надо. Просто катни мячик!
Ответить
zigbert
1624797222
Если бы он забил Зениту, тут еще можно было как то подумать.
Ответить
zenitforever2015
1624852572
Пусть уж он лучше дома ,, Мазурку Домбровского" поёт....
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
2
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
10
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
6
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Все новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
6
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
10
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
42
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
21
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+