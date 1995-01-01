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    «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России

    Нападающий «Пяста» и сборной Польши Якуб Сверчок может перейти в «Зенит».

    По информации Goal.pl, клуб из Санкт-Петербурга серьезно заинтересован в трансфере 28-летнего форварда.

    • Сверчок забил 15 мячей 23 матчах чемпионата Польши, став вторым в гонке бомбардиров.
    • Он провел один матч на Евро-2020. Перед стартом турнира он забил сборной России (1:1) в товарищеском матче.
    • Рыночная стоимость Сверчка – 3 миллиона евро.

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    Источник: Goal.pl

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    Сегодня, 01:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20656

      bset 1 час назад

      Ну вот и настал момент, когда Зенит всех паспортистов скупил, а больше усилиться-то и некем. Приходится у Пяста покупать 28-летних игроков. Скоро будем в РПЛ звать игроков из Сегунды, Серии Б и французской Лиги 2))

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