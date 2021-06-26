«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России

Нападающий «Пяста» и сборной Польши Якуб Сверчок может перейти в «Зенит».
По информации Goal.pl, клуб из Санкт-Петербурга серьезно заинтересован в трансфере 28-летнего форварда.
- Сверчок забил 15 мячей 23 матчах чемпионата Польши, став вторым в гонке бомбардиров.
- Он провел один матч на Евро-2020. Перед стартом турнира он забил сборной России (1:1) в товарищеском матче.
- Рыночная стоимость Сверчка – 3 миллиона евро.
Источник: Goal.pl
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