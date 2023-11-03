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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Этникос
АЕЗ Закакиу - Этникос: обзор матча 03 ноября 2023
АЕЗ Закакиу
03.11.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
1 : 1
Завершен
Этникос
52'
Н. Дигини
55'
E. Cabrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Этникос
90'
+2
Желтая карточка
M. De Iriondo
Желтая карточка
M. Sifneos
88'
Замена
M. Sifneos
️️️️
Н. Дигини
70'
66'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
Д. Христофи
Замена
К. Роша
️️️️
I. Chatzivasilis
60'
58'
Замена
Д. Христофи
️️️️
V. Bradonjić
55'
ГОЛ! 1:1!
E. Cabrera
ГОЛ! 1:0!
Н. Дигини
52'
51'
Желтая карточка
E. Cabrera
46'
Замена
С. Спировски
️️️️
Д. Дразич
Желтая карточка
A. Christou
38'
24'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
Э. Ломотей
13'
Желтая карточка
Э. Ломотей
Желтая карточка
Дельмиру
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
3-4-3
99
5
13
Дельмиру
27
23
30
10
33
26
30
Дигини
17
1-1-2-5
1
Панайи
4
Ристевски
12
Ломотей
93
23
20
30
20
71
Дразич
70
Илия
26
10
Роша
10
Роша
26
30
Дигини
29
29
30
Дигини
71
Дразич
6
Спировски
6
Спировски
71
Дразич
Христофи
23
23
Христофи
20
77
Христофи
77
Христофи
20
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Этникос
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Этникос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Solomou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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