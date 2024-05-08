Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Аполлон
АЕЗ Закакиу - Аполлон: обзор матча 08 мая 2024
АЕЗ Закакиу
08.05.2024, среда, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
1 : 5
Завершен
Аполлон
20'
П. Маркеш
27'
Э. Перец
39'
Э. Перец
57'
Э. Перец
74'
A. Artean
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Аполлон
81'
Желтая карточка
Д. Шполярич
74'
ГОЛ! 0:5!
A. Artean
73'
Замена
В. Костаке
️️️️
А. Сагаль
61'
Замена
A. Artean
️️️️
Э. Перец
57'
ГОЛ! 0:4!
Э. Перец
39'
ГОЛ! 0:3!
Э. Перец
Желтая карточка
A. Christofi
34'
31'
Желтая карточка
G. Ekpolo
27'
ГОЛ! 0:2!
Э. Перец
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Маркеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
АЕЗ Закакиу
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
19
Anninos Charalampous
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
18
Andrei Artean
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
70
Koren Klein
ЦФ
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
3-3-4
28
24
14
2
52
Сабо
10
Роша
33
29
18
90
77
2-1-2-5
99
Деметриу
14
Пейберне
2
Дариква
20
Шполярич
30
Панайоту
25
Кириаку
43
Маркеш
28
Сагаль
7
Перец
14
22
7
Перец
18
18
7
Перец
28
Сагаль
20
Костаке
20
Костаке
28
Сагаль
21
21
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Аполлон
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
19
Anninos Charalampous
ЦФ
41
Петер Левенбург
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
70
Koren Klein
ЦФ
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
19
Anninos Charalampous
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
70
Koren Klein
ЦФ
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Аполлон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Antonis Konstantinidis, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Новости команд
Все
АЕЗ Закакиу
Аполлон
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+