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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу: обзор матча 12 мая 2024
Неа Саламис Фамагуста
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
1 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
20'
Л. Нарсинг
56'
M. Sifneos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
Красная карточка
Л. Нарсинг
80'
56'
ГОЛ! 1:1!
M. Sifneos
45'
+2
Желтая карточка
Э. Сабо
ГОЛ! 1:0!
Л. Нарсинг
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
80
Carlitos
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
77
Clé
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
АЕЗ Закакиу
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
2-4-3
30
78
22
Сержиу
44
25
18
80
25
7
Нарсинг
24
4-3-3
28
24
33
2
14
10
Роша
52
Сабо
33
90
29
77
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
23
A. Frangos
ЦП
98
Giannis Kalanidis
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
Остались в запасе
23
A. Frangos
ЦП
98
Giannis Kalanidis
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Neofytou, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
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