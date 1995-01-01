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Неа Саламис Фамагуста
Antonis Katsiaris
Главные новости
06:34
Семин оценил трансфер Глушенкова в «Зенит»
1
06:01
Кубок Америки. Мексика обыграла Ямайку
05:34
Защитник «Аль-Насра»: «Люди предвзято относятся к саудовскому чемпионату, но посмотрите, как играет Канте»
05:16
Генич отреагировал на курьeзный автогол сборной Турции в матче с Португалией
1
05:06
Главный тренер Канады потребовал наказать сборную Аргентины
2
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10:25
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10:12
Расписание матчей Евро-2024, 23 июня
07:15
«Челси» заинтересован в трансфере форварда «Лилля»
06:51
Сычев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
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06:24
Защитник сборной Испании высказался о выступлении команды на Евро-2024
06:15
«Бавария» заинтересована в покупке игрока сборной Турции
06:10
Бернарду Силва высказался о разгромной победе сборной Португалии над Турцией
06:04
Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию
05:40
Агент Шпилевский оценил выступление Кокорина за «Арис»
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05:22
Гризманн – о том, что игроки Франции пока не забили ни одного мяча на Евро-2024: «Ничего страшного»
04:45
Селюк ответил на вопрос, есть ли у «Жироны» интерес к российским футболистам
04:33
Лепехин поделился мнением по поводу возможного перехода Волкова в «Зенит»
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04:23
Хвича высказался о предстоящей встрече с Роналду в матче Евро-2024
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04:08
Чанов назвал главного фаворита предстоящего сезона РПЛ
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03:58
Араухо одной фразой ответил на вопрос о своeм будущем в «Барселоне»
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03:29
Тедеско прокомментировал победу сборной Бельгии над Румынией
03:14
«Локомотив» подпишет экс-игрока «Спартака», если Баринов уйдeт в «Алавес»
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03:02
Кубок Америки. Венесуэла в большинстве одержала волевую победу над Эквадором
02:51
Гримальдо высказался об игре Ямаля
02:34
Гюндоган – о Мусиале: «Он невероятен»
02:24
Экс-игрок «Динамо» высказался о перспективах Лунева в московском клубе
1
02:12
Капитан сборной Чехии прокомментировал ничью с Грузией
01:55
Стало известно, кто будет капитаном «Реала» после ухода Начо
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01:44
Петржела оценил выступление сборной Чехии на Евро-2024
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01:28
Месси рассказал о своем опыте игры в теннис
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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Antonis Katsiaris
Antonis Katsiaris
#80 | Полузащитник
Имя
Antonis Katsiaris
Команда
Неа Саламис Фамагуста
Состав
Основной
Позиция
Полузащитник
Статистика
Россия
Казахстан
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