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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Корона
Пяст - Корона: обзор матча 03 ноября 2023
Пяст
03.11.2023, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
0 : 0
Завершен
Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Корона
Замена
T. Huk
️️️️
Х. Феликс
82'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
61'
60'
Замена
D. Błanik
️️️️
R. Deaconu
60'
Замена
D. Takac
️️️️
Y. Hofmeister
60'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
46'
Замена
J. Podgórski
️️️️
M. Czyżycki
Желтая карточка
Д. Кадзиор
35'
11'
Желтая карточка
Y. Hofmeister
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
98
2
20
6
19
Амейо
92
Кадзиор
4
7
Феликс
16
3-5-2
1
Деконски
28
Годиньо
66
44
Затор
18
8
70
9
Шикавка
98
10
4
6
30
30
6
7
Феликс
5
5
7
Феликс
98
6
6
98
70
7
7
70
18
17
17
18
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
Остались в запасе
Пяст
Корона
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
87
Rafal Mamla
ВР
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
77
Adam Chojecki
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Пяст - Корона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Musial, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
Все
Пяст
Корона
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
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