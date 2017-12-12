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    • «Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»

    «Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»

    После игры 20-го тура РФПЛ с «Краснодаром» футболисты «Амкара» ушли в отпуск. Подготовку к заключительной части сезона команда возобновит в январе будущего года.

    У «Амкара» запланированы два сбора в турецком Белеке. Первый из них пройдет с 11 по 31 января. Команда остановится в отеле «Риксос». Программа первой половины сбора не включает в себя проведение контрольных встреч, поскольку основной упор будет сделан на работу над «физикой». Три игры запланированы на вторую половину сбора – 24 января «Амкар» сыграет с польской «Короной», 27-го – с болгарским «Берое» и, наконец, 31-го, перед самым отъездом домой – с белградской «Црвеной Звездой», преодолевшей групповую стадию Лиги Европы.

    Второй турецкий сбор будет двухнедельным – с 5 по 19 февраля команда будет тренироваться на полях отеля «Калисто». За это время красно-черные проведут четыре контрольных матча – 7 февраля «Амкар» сыграет со столичным «Динамо», 11-го – с черногорским клубом «Будучность» и 15-го – еще с одной командой, пробившийся в еврокубковую весну – «Астаной» из Казахстана. Еще один соперник «Амкара», игра с которым состоится в последний день второго турецкого сбора, определится позднее.

    Заключительную часть подготовки к сезону красно-черные проведут в Перми, где «Амкар» сыграет первый официальный матч 2018 года. 28 февраля на стадионе «Звезда» футболисты в 1/4 финала Кубка России примут курский «Авангард».

    Источник: ФК «Амкар»

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    12.12.2017 09:42
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