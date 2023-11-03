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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Шахтер
Динамо К - Шахтер: обзор матча 03 ноября 2023
Динамо К
03.11.2023, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
53'
А. Зубков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Шахтер
Желтая карточка
В. Дубинчак
90'
+3
90'
+3
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
85'
Желтая карточка
В. Бондарь
Замена
А. Царенко
️️️️
Н. Шапаренко
83'
Замена
В. Супряга
️️️️
Бенито
83'
77'
Желтая карточка
Г. Гочолеишвили
76'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
А. Зубков
Желтая карточка
Н. Волошин
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Зубков
Желтая карточка
Н. Шапаренко
52'
Желтая карточка
М. Дячук
47'
38'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
36'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
И. Азарови
16'
Желтая карточка
Д. Крыськив
Желтая карточка
В. Шепелев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
11
Невертон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
17
Антон Царенко
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
3-3-2-2
1
Бущан
18
Тымчик
16
Дячук
4
Попов
44
Дубинчак
6
Бражко
20
Караваев
19
Шепелев
10
Шапаренко
22
Бенито
9
Волошин
4-1-1-2-2
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
14
Сикан
11
Невертон
10
Шапаренко
17
Царенко
17
Царенко
10
Шапаренко
22
Бенито
20
Супряга
20
Супряга
22
Бенито
16
Азарови
44
Ракицкий
44
Ракицкий
16
Азарови
21
Зубков
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
21
Зубков
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
Остались в запасе
Динамо К
Шахтер
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Роман Саленко
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Динамо К - Шахтер
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Yaroslav Kozyk, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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