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    Расписание матчей 14-10-2023

    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа C
    14 октября, суббота
    16:00
    Украина
    Северная Македония
    Не начался
    14 октября, суббота
    21:45
    Италия
    Мальта
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа H
    14 октября, суббота
    16:00
    Северная Ирландия
    Сан-Марино
    Не начался
    14 октября, суббота
    19:00
    Словения
    Финляндия
    Не начался
    14 октября, суббота
    21:45
    Дания
    Казахстан
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 7 тур, группа G
    14 октября, суббота
    19:00
    Болгария
    Литва
    Не начался
    14 октября, суббота
    21:45
    Венгрия
    Сербия
    Не начался
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