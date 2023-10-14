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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Расинг
Картахена - Расинг: обзор матча 14 октября 2023
Картахена
14.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 3
Завершен
Расинг
8'
Л. Муньос
45'
А. Ортуньо
28'
А. Мартин
39'
П. Фернандес (П)
62'
П. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Расинг
85'
Замена
P. Moreno
️️️️
И. Висенте
74'
Желтая карточка
Д. Фернандес
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Х. Нарваэс
73'
Замена
М. Рико
️️️️
Т. Аларкон
73'
72'
Замена
И. Моранте
️️️️
П. Фернандес
72'
Замена
M. Sangalli
️️️️
К. Гренье
65'
Желтая карточка
А. Альдасоро
62'
ГОЛ! 2:3!
П. Фернандес
Пас отдал
С. Гарсия
61'
Замена
E. Zenitagoia
️️️️
Х. Карлос Арана
Желтая карточка
Т. Аларкон
51'
50'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Г. Верду
46'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Мусто
46'
46'
Замена
А. Альдасоро
️️️️
Í. Sáinz-Maza
ГОЛ! 2:2!
А. Ортуньо
45'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Фернандес
Желтая карточка
П. Алкала
37'
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартин
Пас отдал
Д. Фернандес
21'
Желтая карточка
Í. Sáinz-Maza
ГОЛ! 1:0!
Л. Муньос
Пас отдал
А. Ортуньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
11
Умару Эмбалу
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Пеке Фернандес
ЦП
72
Дани Фернандес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
20
Хайро Искьердо
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Ариц Альдасоро
ЦП
11
Yeray Cabanzon
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
14
Иван Моранте
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
4-1-1-4
13
Мартинес
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
11
Эмбалу
9
Ортуньо
12
Нарваэс
18
Мусто
8
Муньос
3-3-1-3
13
Эскьета
2
5
Санчес
16
Гарсия
6
19
Гренье
20
Фернандес
10
Висенте
9
Арана
11
Мартин
72
Фернандес
6
Аларкон
17
Рико
17
Рико
6
Аларкон
18
Мусто
22
Карлос
22
Карлос
18
Мусто
5
Верду
20
Искьердо
20
Искьердо
5
Верду
12
Нарваэс
7
Феррейро
7
Феррейро
12
Нарваэс
6
16
Альдасоро
16
Альдасоро
6
19
Гренье
15
15
19
Гренье
20
Фернандес
14
Моранте
14
Моранте
20
Фернандес
9
Арана
20
20
9
Арана
10
Висенте
4
4
10
Висенте
Остались в запасе
Картахена
Расинг
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
16
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Картахена - Расинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
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