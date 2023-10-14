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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Бертон Альбион
Линкольн - Бертон Альбион: обзор матча 14 октября 2023
Линкольн
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бертон Альбион
58'
Д. Берроуз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Бертон Альбион
Замена
D. Duffy
️️️️
R. Hackett-Fairchild
82'
Замена
A. Smith
️️️️
И. Эрхахон
82'
81'
Желтая карточка
К. Баа
Желтая карточка
И. Эрхахон
80'
Замена
Ш. Рауэн
️️️️
А. Митчелл
74'
66'
Замена
Р. Харпер
️️️️
М. Беннетт
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Т. Бишоп
66'
60'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
Д. Гордон
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Берроуз
55'
Желтая карточка
Р. Суини
Красная карточка
Д. Мандрою
55'
53'
Желтая карточка
S. Hughes
26'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
3
Стив Седдон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
14
Квадво Баа
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
3-4-3
1
Йенсен
15
О'Коннор
15
Митчелл
45
2
Серенсен
2
Берроуз
8
Бишоп
21
Эрхахон
14
Мандрою
7
48
Хэмилтон
2-1-5
15
Крокомб
5
23
Ошиладжа
15
Лубала
5
Суини
10
Гордон
22
Хамер
14
Баа
6
Пауэлл
15
Митчелл
23
Рауэн
23
Рауэн
15
Митчелл
7
11
11
7
21
Эрхахон
12
12
21
Эрхахон
8
Бишоп
47
Аделакун
47
Аделакун
8
Бишоп
10
Беннетт
45
Харпер
45
Харпер
10
Беннетт
10
Гордон
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
10
Гордон
Остались в запасе
Линкольн
Бертон Альбион
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Линкольн - Бертон Альбион
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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