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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Стивенидж
Блэкпул - Стивенидж: обзор матча 14 октября 2023
Блэкпул
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Стивенидж
38'
Д. Роудс
60'
О. Дейл
78'
С. Хэмилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Стивенидж
Замена
К. Дембеле
️️️️
Д. Роудс
89'
Замена
Й. Уэйр
️️️️
К. Дугалл
87'
Замена
К. Коннолли
️️️️
О. Дейл
87'
85'
Замена
E. List
️️️️
Д. Рид
ГОЛ! 3:0!
С. Хэмилтон
Пас отдал
Д. Роудс
78'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Куасси
73'
Замена
А. Морган
️️️️
С. Кэри
73'
ГОЛ! 2:0!
О. Дейл
Пас отдал
С. Кэри
60'
58'
Замена
Р. Ханнам
️️️️
Л. Томпсон
58'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
B. Thompson
53'
Желтая карточка
T. Vancooten
46'
Замена
К. Смит
️️️️
А. Прессли
Желтая карточка
С. Кэри
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Роудс
Пас отдал
О. Норберн
38'
25'
Замена
Ф. Барнс
️️️️
Н. Томпсон
13'
Желтая карточка
B. Thompson
7'
Желтая карточка
А. Прессли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Блэкпул
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Стивенидж
41
Rylee Mitchell
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
10
E. List
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
4
Кейси
16
Дугалл
8
Норберн
22
Хэмилтон
14
Кэри
19
Дейл
14
Куасси
29
Роудс
2-2-5
1
Эшби-Хэммонд
4
Томпсон
8
22
Фримен
23
Томпсон
19
Прессли
5
Пьерджанни
8
15
11
Робертс
19
Дейл
6
Коннолли
6
Коннолли
19
Дейл
14
Кэри
8
Морган
8
Морган
14
Кэри
16
Дугалл
6
Уэйр
6
Уэйр
16
Дугалл
29
Роудс
7
Дембеле
7
Дембеле
29
Роудс
14
Куасси
19
Ловери
19
Ловери
14
Куасси
23
Томпсон
25
Ханнам
25
Ханнам
23
Томпсон
4
Томпсон
5
Барнс
5
Барнс
4
Томпсон
19
Прессли
18
Смит
18
Смит
19
Прессли
9
Рид
10
10
9
Рид
8
15
Хеммингс
15
Хеммингс
8
Остались в запасе
Блэкпул
Стивенидж
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
41
Rylee Mitchell
ВР
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
41
Rylee Mitchell
ВР
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Блэкпул - Стивенидж
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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2022.05.18 10:17
18
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
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2023.01.08 23:04
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2018.03.28 22:16
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