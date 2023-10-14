Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Италия - Мальта
Италия - Мальта: обзор матча 14 октября 2023
Италия
14.10.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 7 тур
4 : 0
Завершен
Мальта
23'
Д. Бонавентура
45+1'
Д. Берарди
64'
Д. Берарди
90+4'
Д. Фраттези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Мальта
ГОЛ! 4:0!
Д. Фраттези
Пас отдал
И. Удогие
90'
+4
Замена
К. Бираги
️️️️
Д. Бонавентура
87'
84'
Замена
К. Нвоко
️️️️
Я. Янкам
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Кен
79'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Димарко
79'
66'
Замена
Н. Мускат
️️️️
Б. Кристенсен
66'
Замена
К. Аттард
️️️️
Д. Мбонг
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
65'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Д. Берарди
65'
ГОЛ! 3:0!
Д. Берарди
64'
55'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Л. Монтебелло
54'
Желтая карточка
Ф. Апап
53'
Желтая карточка
Я. Янкам
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Н. Барелла
45'
+1
44'
Желтая карточка
П. Мбонг
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
23
Янник Янкам
АП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Кейн Аттард
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
11
Димарко
23
Манчини
6
Бастони
13
Дармиан
5
Локателли
7
Бонавентура
18
Барелла
11
Берарди
9
Кен
10
Распадори
3-3-1-1-2
1
Бонелло
3
Апап
13
Пепе
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
18
Кристенсен
23
Янкам
8
Мбонг
11
Монтебелло
7
Бонавентура
3
Бираги
3
Бираги
7
Бонавентура
11
Димарко
6
Удогие
6
Удогие
11
Димарко
18
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
18
Барелла
9
Кен
20
Скамакка
20
Скамакка
9
Кен
11
Берарди
17
Орсолини
17
Орсолини
11
Берарди
7
Мбонг
9
Аттард
9
Аттард
7
Мбонг
11
Монтебелло
23
Сатариано
23
Сатариано
11
Монтебелло
18
Кристенсен
17
Мускат
17
Мускат
18
Кристенсен
23
Янкам
14
Нвоко
14
Нвоко
23
Янкам
Остались в запасе
Италия
Мальта
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Рашид Аль-Туми
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Италия - Мальта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Новости команд
Все
Италия
Мальта
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Гвардиола испытал стыд из-за отказа от сборной Италии
25 ноября
1
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+