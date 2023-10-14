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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Брэдфорд Сити
Уимблдон - Брэдфорд Сити: обзор матча 14 октября 2023
Уимблдон
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
62'
E. Osadebe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Брэдфорд Сити
85'
Замена
Т. Смит
️️️️
Э. Кук
Замена
R. Mclean
️️️️
A. Pearce
81'
Замена
C. Lakin
️️️️
А. Литтл
81'
81'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
B. Pointon
Желтая карточка
I. Ogundere
70'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
68'
62'
ГОЛ! 0:1!
E. Osadebe
Желтая карточка
J. Lewis
58'
31'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Д. Дэвисон
17'
7'
Желтая карточка
M. Platt
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Уимблдон
13
Ryan Sandford
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
4-3-3
1
Басс
33
15
26
31
7
23
Ривс
8
Литтл
7
Тилли
9
Бугиль
13
Дэвисон
2-1-5
21
Льюис
6
Стаббс
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
5
39
Кук
28
23
17
7
29
29
7
15
17
17
15
8
Литтл
8
8
8
Литтл
23
33
Ойегоке
33
Ойегоке
23
39
Кук
29
Смит
29
Смит
39
Кук
Остались в запасе
Уимблдон
Брэдфорд Сити
13
Ryan Sandford
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Уимблдон - Брэдфорд Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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1
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