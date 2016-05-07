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Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты

7 мая 2016, 16:35

В заключительном 46-м туре Чемпионшипа «Мидлсбро», сыграв вничью с «Брайтоном», завоевал прямую путевку в АПЛ. Отметим, что автор первого гола, Кристиан Стуани, не забивал за команду на протяжении 1013 минут.

Еще четыре команды разыграют место в элитном дивизионе чемпионата Англии позднее. Это «Брайтон», «Халл Сити», «Дерби Каунти» и «Шеффилд Уэнсдэй».

Три команды – «Чарльтон», «Милтон Кинс Донс» и «Болтон» покидают Чемпионшип.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 46-й тур

Блэкберн – Рединг – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Беннетт, 8; 2:0 – Грэм, 14; 2:1 – Керморган, 31; 3:1 – Джексон, 86.

Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тернер, 7 (в свои ворота); 2:0 – Сэйвилл, 35; 2:1 – МакГуган, 90 (с пенальти).

Дерби Каунти – Ипсвич – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – МакГолдрик, 34 (с пенальти).

Кардифф – Бирмингем – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Коттерилл, 11; 1:1 – Пилкингтон, 26.

КПР – Бристоль Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хенри, 63.

Мидлсбро – Брайтон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стуани, 19; 1:1 – Стивенс, 55.

Милтон Кинс Донс – Ноттингем Форест – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Коэн, 8; 1:1 – Мэйнард, 19; 1:2 – Ассомбалонга, 74.

Престон – Лидс – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вуд, 78 (с пенальти); 1:1 – Хагил, 90.

Фулхэм – Болтон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кэрни, 77.

Хаддерсфилд – Брентфорд – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Каньос, 1; 1:1 – Патерсон, 50; 1:2 – Хоган, 52; 1:3 Хоган, 62; 1:4 – Вибе, 67; 1:5 – Свифт, 88.

Халл Сити – Ротерхэм – 5:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Фреклингтон, 16; 1:1 – Снодграсс, 25; 2:1 – Эрнандес, 27; 3:1 – Ливермор, 40; 4:1 – Диаме, 42; 5:1 – Ливермор, 59.

Чарльтон – Бернли – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Воукс, 50; 0:2 – Бойд, 49; 0:3 – Грэй, 51.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Блэкберн Рединг Вулверхэмптон Шеффилд Уэнсдэй Дерби Каунти Ипсвич Таун Кардифф Бирмингем Сити Куинз Парк Рейнджерс Брэдфорд Сити Мидлсбро Брайтон Милтон Кинс Донс Ноттингем Форест Престон Лидс Фулхэм Болтон Халл Сити Ротерхэм
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