Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

23 сентября 2025 9:09
Ньюкасл - Брэдфорд Сити
24 сент. 2025, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

24 сентября на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Брэдфорд» в матче 3-го раунда Кубка лиги. Хозяева выступают в Премьер-лиге и обладают заметным преимуществом в классе, однако гости находятся в отличной форме и способны создать серьeзные трудности фавориту. Матч обещает стать напряжeнным и интересным с точки зрения атакующего футбола.

«Ньюкасл»

«Сороки» пока не демонстрируют стабильной игры. В последних пяти матчах команда забила лишь четыре гола и пропустила пять. После минимальной победы над «Вулверхэмптоном» последовали ничья с «Борнмутом» и болезненное поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов. Средние показатели также говорят о проблемах в атаке: 0.8 забитого и 1.0 пропущенного гола за игру. В Кубке лиги «Ньюкасл» традиционно использует ротацию, что может дать шанс сопернику, но при поддержке своих болельщиков команда обязана играть с акцентом на атаку.

«Брэдфорд»

Клуб из Лиги 1 проводит впечатляющий отрезок сезона. В пяти последних матчах команда забила 12 голов и пропустила восемь. Особо стоит выделить победу над «Сток Сити» 3:0 в предыдущем раунде Кубка лиги – результат, который подтвердил высокий атакующий потенциал. «Брэдфорд» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и стабильно поражает ворота соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой: 1.6 пропущенного гола в среднем за матч, что в игре против команды уровня Премьер-лиги может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 4 последних матчах против «Брэдфорда».
  • Победа над «Вулверхэмптоном» 1:0 стала единственной в трeх последних встречах.
  • Пропустил 5 голов в последних 5 играх.

«Брэдфорд»

  • В среднем: 2.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • Победы в двух последних гостевых играх.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Брэдфорд»

Ожидается встреча с большим количеством моментов. «Ньюкасл» обязан доминировать дома, но «Брэдфорд» не приедет отсиживаться в обороне. Команда из Лиги 1 набрала отличную форму и наверняка постарается удивить хозяев активными действиями в атаке. Однако класс «сорок» и фактор «Сент-Джеймс Парк» должны сыграть решающую роль. Вероятнее всего, матч будет результативным, с преимуществом хозяев, но с шансами гостей на гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.75
Победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Кубок лиги Брэдфорд Сити Ньюкасл
Другие прогнозы
24.09.2025
12:00
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск - Родина
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
14:30
1.92
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес - Ротор
Обе забьют
24.09.2025
15:00
1.63
Россия. Кубок, 4 раунд
Кубань Холдинг - Волга
Победа «Кубань Холдинг»
24.09.2025
15:00
8.50
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань - Черноморец
Победа «Черноморца» со счетом 2:1
24.09.2025
16:00
1.78
Россия. Кубок, 4 раунд
Череповец - Шинник
Победа «Шинника»
24.09.2025
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол - Ордабасы
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 