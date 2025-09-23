24 сентября на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Брэдфорд» в матче 3-го раунда Кубка лиги. Хозяева выступают в Премьер-лиге и обладают заметным преимуществом в классе, однако гости находятся в отличной форме и способны создать серьeзные трудности фавориту. Матч обещает стать напряжeнным и интересным с точки зрения атакующего футбола.

«Ньюкасл»

«Сороки» пока не демонстрируют стабильной игры. В последних пяти матчах команда забила лишь четыре гола и пропустила пять. После минимальной победы над «Вулверхэмптоном» последовали ничья с «Борнмутом» и болезненное поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов. Средние показатели также говорят о проблемах в атаке: 0.8 забитого и 1.0 пропущенного гола за игру. В Кубке лиги «Ньюкасл» традиционно использует ротацию, что может дать шанс сопернику, но при поддержке своих болельщиков команда обязана играть с акцентом на атаку.

«Брэдфорд»

Клуб из Лиги 1 проводит впечатляющий отрезок сезона. В пяти последних матчах команда забила 12 голов и пропустила восемь. Особо стоит выделить победу над «Сток Сити» 3:0 в предыдущем раунде Кубка лиги – результат, который подтвердил высокий атакующий потенциал. «Брэдфорд» не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и стабильно поражает ворота соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой: 1.6 пропущенного гола в среднем за матч, что в игре против команды уровня Премьер-лиги может стать решающим фактором.

Факты о командах

«Ньюкасл»

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 4 последних матчах против «Брэдфорда».

Победа над «Вулверхэмптоном» 1:0 стала единственной в трeх последних встречах.

Пропустил 5 голов в последних 5 играх.

«Брэдфорд»

В среднем: 2.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.

Забивает в 10 матчах подряд.

Победы в двух последних гостевых играх.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Брэдфорд»

Ожидается встреча с большим количеством моментов. «Ньюкасл» обязан доминировать дома, но «Брэдфорд» не приедет отсиживаться в обороне. Команда из Лиги 1 набрала отличную форму и наверняка постарается удивить хозяев активными действиями в атаке. Однако класс «сорок» и фактор «Сент-Джеймс Парк» должны сыграть решающую роль. Вероятнее всего, матч будет результативным, с преимуществом хозяев, но с шансами гостей на гол.

Рекомендованные ставки