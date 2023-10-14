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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 14 октября 2023
КАМАЗ
14.10.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
2'
Д. Таликин
27'
Д. Таликин
51'
Р. Куль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Шинник
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Р. Куль
87'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
87'
55'
Желтая карточка
В. Алейников
ГОЛ! 3:0!
Р. Куль
51'
46'
Замена
И. Соколов
️️️️
М. Гащенков
46'
Замена
А. Семенов
️️️️
Э. Валиахметов
46'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Н. Котин
ГОЛ! 2:0!
Д. Таликин
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Таликин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-2-3-1
31
Анисимов
13
Почивалин
5
Ратников
17
Пальцев
4
Абрамов
97
Таликин
42
Кириллов
19
Бадртдинов
33
Фартуна
78
Куль
11
Укомский
3-2-4-1
95
Вамбольт
17
Валиахметов
53
Котин
15
Шадринцев
92
Емельянов
38
Алейников
8
Самсонов
77
Гащенков
97
Малахов
15
Самойлов
13
Рубцов
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
78
Куль
10
Защепкин
10
Защепкин
78
Куль
17
Валиахметов
28
Семенов
28
Семенов
17
Валиахметов
77
Гащенков
32
Соколов
32
Соколов
77
Гащенков
53
Котин
55
Гузь
55
Гузь
53
Котин
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
56
Александр Довбня
ВР
8
Дмитрий Малыхин
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
8
Дмитрий Малыхин
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
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