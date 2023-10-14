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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Стокпорт Каунти
Хэрроджейт - Стокпорт Каунти: обзор матча 14 октября 2023
Хэрроджейт
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Стокпорт Каунти
73'
G. Thomson (П)
14'
A. Sarcevic
50'
W. Burrell (АГ)
69'
W. Collar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Стокпорт Каунти
83'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
R. Croasdale
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. March
77'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
G. Thomson
73'
73'
Замена
К. Вуттон
️️️️
Л. Барри
69'
ГОЛ! 0:3!
W. Collar
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Daly
67'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
W. Burrell
30'
Желтая карточка
R. Croasdale
14'
ГОЛ! 0:1!
A. Sarcevic
Пас отдал
М. Саутэм-Хейлз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
2-2-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
10
8
9
11
7
44
2-2-5
4
5
14
27
Бэйли
23
Саутэм-Хейлз
11
Барри
19
18
5
11
12
Фоларин
12
Фоларин
11
9
18
18
9
18
8
Кэмпс
8
Кэмпс
18
11
Барри
19
Вуттон
19
Вуттон
11
Барри
Остались в запасе
Хэрроджейт
Стокпорт Каунти
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
59
Luke Armstrong
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Хэрроджейт - Стокпорт Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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