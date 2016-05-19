Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Сравнивать этих футболистов интересно не только мне, об этом говорят многие. Не поймите меня неправильно, Месси – очень хороший игрок, но он играет за «Барселону». Роналду же мог бы оформлять хет-трики даже играя за «Стокпорт Каунти».

Криштиану обладает всеми качествами великого футболиста: удары с обеих ног, игра головой. Он храбр, словно лев», – сказал Фергюсон.