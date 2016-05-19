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  • Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»

Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»

19 мая 2016, 09:09
11

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Сравнивать этих футболистов интересно не только мне, об этом говорят многие. Не поймите меня неправильно, Месси – очень хороший игрок, но он играет за «Барселону». Роналду же мог бы оформлять хет-трики даже играя за «Стокпорт Каунти».

Криштиану обладает всеми качествами великого футболиста: удары с обеих ног, игра головой. Он храбр, словно лев», – сказал Фергюсон.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона Стокпорт Каунти Месси Лионель Роналду Криштиану Фергюсон Алекс
Комментарии (11)
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talgatnurzhanov2006
1463639521
как бы мессидрочеров щас бы не разорвало
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ДАША Д
1463639887
Вот пусть в финале Лиги Чемпионов и доказывает.
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kykyi
1463640765
Роналду великий футболист!
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Alex3920486
1463641141
Любители педиков, сейчас ликуют))
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xaros
1463644898
Фергюсон объяснил, почему Месси не дотягивает до уровня Роналду Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает Криштиану Роналду лучшим футболистом, чем Лионель Месси. "Не поймите меня неправильно, Месси фантастический игрок с удивительным контролем мяча. Но вот, где для меня проходит разница между ними. Месси - уж очень игрок "Барселоны". А Роналду мог бы играть за "Стокпорт Каунти" и всё равно оформлять хет-трики едва ли не каждую неделю. У него есть всё. Он может забивать обеими ногами, головой. Криштиану быстр, храбр, как лев, но есть ещё кое-что, чего люди не видят. Во время моего пребывания в МЮ, мне везло иметь в распоряжении много людей, которые оставались на бесчисленные сверхурочные часы, чтобы стать лучше. Благодаря тяжелому труду Гарри Невилл из рядового футболиста превратился в прекрасного. Как и Дэвид Бекхэм. А Роналду эксплуатировал себя настолько, что покидал тренировки только тогда, когда полностью исчерпывал себя. Он остался таким до сих пор. Криштиану хотел быть лучшим в мире", - цитирует Фергюсона Daily Mail.
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ЦСКА 2015-2016
1463674119
он вратарь убийца
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anacarp
1463686699
свой же человек
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