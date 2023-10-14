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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Севастополь
СКА-Ростов - Севастополь: обзор матча 14 октября 2023
СКА-Ростов
14.10.2023, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Севастополь
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Ростов - Севастополь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Севастополь
0 : 2
31.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Чайка-М
1 : 4
24.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Севастополь
2 : 2
17.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Динамо-2 Мх
0 : 6
11.10.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Севастополь
2 : 0
03.10.2026
Заря Луганск РФ
Новости команд
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СКА-Ростов
Севастополь
Заболотного дополнительно наказали за употребление допинга в «Спартаке»
15:15
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Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
19 ноября
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11 ноября
1
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30 октября
11
Заболотного дополнительно наказали за употребление допинга в «Спартаке»
15:15
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Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
19 ноября
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30 октября
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«Зачем мне дорогие тачки?»: Заболотный раскрыл свой автопарк
14 сентября
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Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
14 сентября
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Глава ФНЛ прокомментировал ситуацию с «Севастополем», которая грозит исключением России из ФИФА и УЕФА
11 ноября
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РФС грозит исключение из УЕФА и ФИФА
9 ноября
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