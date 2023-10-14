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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Арсенал
СКА-Хабаровск - Арсенал: обзор матча 14 октября 2023
СКА-Хабаровск
14.10.2023, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
65'
А. Гонгапшев
62'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
М. Кайнов
Желтая карточка
Д. Корнюшин
90'
+1
89'
Замена
А. Померко
️️️️
В. Левин
Замена
Ю. Бавин
️️️️
В. Подберезкин
87'
84'
Желтая карточка
К. Нижегородов
81'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
А. Макаров
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Никитин
80'
74'
Замена
М. Туре
️️️️
С. Ткачев
74'
Замена
Д. Барков
️️️️
И. Гелоян
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Гонгапшев
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Гонгапшев
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окоронкво
Желтая карточка
В. Подберезкин
57'
24'
Желтая карточка
А. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Момо Туре
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
4-2-3-1
98
Имамов
5
Мусалов
22
Кожемякин
17
Покидышев
44
Корнюшин
10
Петров
92
Подберезкин
7
Никитин
10
Симонян
10
Савинов
10
Гонгапшев
3-1-3-2-1
80
Кокарев
4
Нижегородов
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
21
Макаров
88
Левин
11
Ткачев
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
92
Подберезкин
40
Бавин
40
Бавин
92
Подберезкин
7
Никитин
20
Шипунов
20
Шипунов
7
Никитин
10
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
10
Гонгапшев
88
Левин
20
Померко
20
Померко
88
Левин
21
Макаров
18
Ндука
18
Ндука
21
Макаров
11
Ткачев
11
Туре
11
Туре
11
Ткачев
10
Гелоян
86
Барков
86
Барков
10
Гелоян
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча СКА-Хабаровск - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
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