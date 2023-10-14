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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 14 октября 2023
Эспаньол
14.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
8'
М. Брейтуэйт (П)
35'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Вальядолид
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
89'
87'
Желтая карточка
Х. Монтиэль
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Брейтуэйт
86'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
86'
77'
Замена
I. Bikoue
️️️️
Р. Кенеди
77'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
Желтая карточка
Х. Грагера
64'
63'
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
В. Месегер
Замена
К. Баре
️️️️
А. Агуадо
63'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Н. Меламед
62'
Желтая карточка
Н. Меламед
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
Н. Меламед
35'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
26'
18'
Желтая карточка
Г. Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Брейтуэйт
8'
5'
Желтая карточка
Джон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
23
Ануар
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
5
Оливан
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
20
Грагера
18
Агуадо
7
Пуадо
11
Милья
10
Меламед
22
Брейтуэйт
4-1-2-2-1
12
Джон
2
Перес
13
Энрике
22
Бойомо
18
Эскудеро
24
Юрич
6
Мончу
23
Месегер
10
Санчес
29
Кенеди
14
Силла
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
88
Баре
88
Баре
18
Агуадо
10
Меламед
17
Каррерас
17
Каррерас
10
Меламед
22
Брейтуэйт
17
Кейта
17
Кейта
22
Брейтуэйт
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
23
Месегер
9
Монтиэль
9
Монтиэль
23
Месегер
29
Кенеди
19
19
29
Кенеди
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Чуки
ЦП
23
Ануар
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
16
Eugene Frimpong
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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