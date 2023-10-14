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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Германия
США - Германия: обзор матча 14 октября 2023
США
14.10.2023, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Германия
27'
К. Пулишич
39'
И. Гюндоган
58'
Н. Фуллкруг
61'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Германия
81'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Н. Фуллкруг
81'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Д. Мусиала
Замена
К. Паредес
️️️️
К. Пулишич
75'
71'
Замена
Л. Горецка
️️️️
П. Гросс
71'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Л. Сане
Замена
К. Картер-Викерс
️️️️
К. Ричардс
65'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Балогун
65'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Т. Веа
65'
62'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
62'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ф. Вирц
61'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мусиала
Пас отдал
Н. Фуллкруг
58'
ГОЛ! 1:2!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Р. Госенс
Желтая карточка
Ю. Муса
57'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Д. Рейна
46'
43'
Желтая карточка
М. Хуммельс
39'
ГОЛ! 1:1!
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Ф. Балогун
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
13
Тим Рим
ЦЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
10
Юнус Муса
ПВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Тимоти Веа
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
США
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
0
Кевин Паредес
ЛП
14
Лука де ла Торре
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Крис Фюрих
ПВ
0
Кевин Беренс
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-3-2
1
Тернер
19
Скалли
13
Рим
3
Ричардс
2
Дест
8
МакКенни
10
Муса
7
Рейна
10
Пулишич
20
Балогун
21
Веа
4-2-3-1
1
тер Стеген
4
Та
5
Хуммельс
2
Рюдигер
21
Госенс
5
Гросс
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
17
Вирц
9
Фуллкруг
3
Ричардс
2
Картер-Викерс
2
Картер-Викерс
3
Ричардс
10
Пулишич
0
Паредес
0
Паредес
10
Пулишич
7
Рейна
14
де ла Торре
14
де ла Торре
7
Рейна
21
Веа
11
Ааронсон
11
Ааронсон
21
Веа
20
Балогун
9
Пепи
9
Пепи
20
Балогун
5
Хуммельс
15
Зюле
15
Зюле
5
Хуммельс
5
Гросс
8
Горецка
8
Горецка
5
Гросс
19
Сане
14
Брандт
14
Брандт
19
Сане
10
Мусиала
7
Фюрих
7
Фюрих
10
Мусиала
9
Фуллкруг
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Фуллкруг
17
Вирц
7
Хаверц
7
Хаверц
17
Вирц
Остались в запасе
США
Германия
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
0
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
18
Этан Хорват
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
5
ДеХуан Джонс
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
0
Леннард Мэлони
ЦЗ
15
Джонни Кардозо
ЦП
26
Алекс Цендеяш
ЦП
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
0
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча США - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
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Лига наций, 6 тур
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5 : 0
16.11.2026
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Сербия
1 : 3
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
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