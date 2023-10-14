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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Колчестер Юнайтед
Форест Грин - Колчестер Юнайтед: обзор матча 14 октября 2023
Форест Грин
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
41'
К. Мортон
65'
K. McAllister
77'
М. Тэйлор
79'
M. Stevens
90+3'
M. Stevens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 5:0!
M. Stevens
Пас отдал
H. Bunker
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
M. Stevens
Пас отдал
S. Robertson
79'
ГОЛ! 3:0!
М. Тэйлор
Пас отдал
Р. Уэлч
77'
Замена
S. Robertson
️️️️
Т. Дини
75'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Мортон
75'
Замена
M. Stevens
️️️️
K. McAllister
75'
75'
Замена
М. Бандейра
️️️️
N. Chilvers
Замена
J. Robson
️️️️
Ф. Дабо
67'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
J. Maddox
67'
ГОЛ! 2:0!
K. McAllister
Пас отдал
Т. Омотойе
65'
47'
Вторая желтая
J. Mingi
46'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
A. Kazeem
46'
Замена
С. Товид
️️️️
Д. Тэйлор
45'
+4
Желтая карточка
К. Макгихан
Желтая карточка
K. McAllister
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Мортон
41'
10'
Желтая карточка
J. Mingi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
19
Sean Robertson
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
4-1-5
1
3
2
Уэлч
2
Лавиньер
25
Дабо
16
14
Омотойе
14
Дини
7
18
39
Мортон
1-3-1-5
1
30
4
8
Макгихан
5
11
Феврье
14
Хоппер
18
5
14
9
Тэйлор
14
Дини
19
19
14
Дини
18
21
Йенкс
21
Йенкс
18
39
Мортон
9
Тэйлор
9
Тэйлор
39
Мортон
25
Дабо
3
3
25
Дабо
7
14
14
7
30
6
Даллисон
6
Даллисон
30
14
40
Бандейра
40
Бандейра
14
9
Тэйлор
34
Товид
34
Товид
9
Тэйлор
Остались в запасе
Форест Грин
Колчестер Юнайтед
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Остались в запасе
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Форест Грин - Колчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Форест Грин
Колчестер Юнайтед
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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5
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2019.10.30 00:35
1
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
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