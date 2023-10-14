Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Солфорд Сити
Рексхэм - Солфорд Сити: обзор матча 14 октября 2023
Рексхэм
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Солфорд Сити
39'
E. Lee
87'
С. Флетчер
89'
J. Davies
15'
M. Smith
36'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Солфорд Сити
Замена
J. Tunnicliffe
️️️️
J. Jones
90'
+5
Замена
L. Young
️️️️
П. Маллин
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
J. Davies
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Флетчер
87'
81'
Желтая карточка
L. Bolton
Желтая карточка
П. Маллин
80'
Замена
С. Долби
️️️️
T. O'Connor
79'
Желтая карточка
E. O'Connell
75'
Замена
J. Davies
️️️️
O. Palmer
64'
60'
Желтая карточка
L. Shephard
55'
Замена
L. Shephard
️️️️
С. Маллан
55'
Замена
R. Watson
️️️️
Л. Гарбатт
Желтая карточка
J. Jones
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
К. Тилт
45'
+1
Желтая карточка
И. Ингрэм
ГОЛ! 1:2!
E. Lee
Пас отдал
Д. МакКлин
39'
36'
ГОЛ! 0:2!
M. Smith
Пас отдал
M. Lund
15'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
С. Маллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
34
Aaron James
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Aaron Hayden
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
6
Luke Young
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Солфорд Сити
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
2-3-5
13
Оконкво
34
6
6
16
МакКлин
12
Эванс
24
10
Маллин
28
18
6
4-3-4
2
Ингрэм
16
Тилт
29
Гарбатт
5
Мариаппа
3
14
Маллан
8
4
Уотт
8
17
21
10
Маллин
6
6
10
Маллин
28
15
15
28
6
10
Долби
10
Долби
6
24
6
6
24
14
Маллан
32
32
14
Маллан
29
Гарбатт
44
44
29
Гарбатт
Остались в запасе
Рексхэм
Солфорд Сити
33
Mark Howard
ВР
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Остались в запасе
47
Liam Humbles
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Рексхэм - Солфорд Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Новости команд
Все
Рексхэм
Солфорд Сити
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+