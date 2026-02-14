Введите ваш ник на сайте
  «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 16:58
Манчестер Сити
14.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Солфорд Сити
6' Э. Доррингтон (АГ) 81' М. Гехи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
68
Макс Аллейн
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Джон Стоунз
(К) ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
7
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
(К) ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
28
Zach Awe
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
26
Ryan Graydon
ЦП
17
Джош Остерфилд
ЦП
45
Rosaire Longelo
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
Главный тренер
Грэм Александер
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Марк Гехи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
16
Родри
ОП
75
Floyd Samba
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
56
Райан МакАйду
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Солфорд Сити
33
Mark Howard
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
6
Олли Тертон
ПЗ
4
Ossama Ashley
ЦП
25
Princewill Ehibhatiomhan
ЦП
27
Nicolás Siri
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Коул Стоктон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Траффорд
68
Аллейн
45
Хусанов
5
Стоунз
21
Айт Нури
82
Льюис
14
Гонсалес
4
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
7
Мармуш
4-5-1
1
29
Гарбатт
15
Купер
28
24
Доррингтон
8
Грант
26
17
Остерфилд
45
10
7
Вудберн
5
Стоунз
15
Гехи
15
Гехи
5
Стоунз
14
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
14
Гонсалес
21
Айт Нури
33
О'Райли
33
О'Райли
21
Айт Нури
68
Аллейн
56
МакАйду
56
МакАйду
68
Аллейн
47
Фоден
42
Семеньо
42
Семеньо
47
Фоден
7
Вудберн
18
18
7
Вудберн
28
6
Тертон
6
Тертон
28
8
Грант
4
4
8
Грант
26
25
25
26
10
23
Удо
23
Удо
10
Остались в запасе
Манчестер Сити
Солфорд Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
75
Floyd Samba
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Mark Howard
ВР
27
Nicolás Siri
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
75
Floyd Samba
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
27
Nicolás Siri
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Манчестер Сити - Солфорд Сити
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
6
Офсайды
5
3
Количество передач
687
157
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
54
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Солфорд Сити», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Солфорд Сити Манчестер Сити
