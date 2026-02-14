14.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
3-2-2-2-1
1
Траффорд
68
Аллейн
45
Хусанов
5
Стоунз
21
Айт Нури
82
Льюис
14
Гонсалес
4
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
7
Мармуш
4-5-1
1
29
Гарбатт
15
Купер
28
24
Доррингтон
8
Грант
26
17
Остерфилд
45
10
7
Вудберн
5
Стоунз
15
Гехи
15
Гехи
5
Стоунз
14
Гонсалес
16
Родри
16
Родри
14
Гонсалес
21
Айт Нури
33
О'Райли
33
О'Райли
21
Айт Нури
68
Аллейн
56
МакАйду
56
МакАйду
68
Аллейн
47
Фоден
42
Семеньо
42
Семеньо
47
Фоден
7
Вудберн
18
18
7
Вудберн
28
6
Тертон
6
Тертон
28
8
Грант
4
4
8
Грант
26
25
25
26
10
23
Удо
23
Удо
10
Остались в запасе
Манчестер Сити
Солфорд Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
75
Floyd Samba
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Mark Howard
ВР
27
Nicolás Siri
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Манчестер Сити - Солфорд Сити
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
6
Офсайды
5
3
Количество передач
687
157
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
54
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Солфорд Сити», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»
- Матч будет можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»