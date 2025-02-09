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Кубок Англии. «Астон Вилла» выбила «Тоттенхэм» (2:1)

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» дома победила «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Бирмингемцы открыли счет уже на 1-й счете усилиями Джейкоба Рэмзи. На 64-й хозяева укрепили преимущество благодаря голу Моргана Роджерса.

«Тоттенхэм» отыграл один мяч в компенсированное время второго тайма. На 90+1-й минуте гол забил Матис Тель.

Три дня назад «шпоры» вылетели из Кубка лиги, уступив по итогам двух матчей «Ливерпулю» в полуфинале.

Англия. Кубок. 1/16 финала

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Рэмзи, 1; 2:0 – Роджерс, 64; 2:1 – Тель, 90+1.

Календарь Кубка Англии

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Источник: «Бомбардир»

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09.02.2025 22:31
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