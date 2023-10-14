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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Енисей
Химки - Енисей: обзор матча 14 октября 2023
Химки
14.10.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
12'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Енисей
Замена
И. Чежия
️️️️
К. Панченко
90'
+1
84'
Замена
И. Логуа
️️️️
О. Ланин
75'
Желтая карточка
В. Бардыбахин
69'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Н. Марков
69'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Немченко
Желтая карточка
П. Голубович
67'
Замена
К. Панченко
️️️️
Б. Магомедов
64'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Кулишев
64'
Желтая карточка
А. Кулишев
59'
Замена
В. Яковлев
️️️️
А. Руденко
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
12'
10'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Химки
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-2-2-3
96
Обухов
32
Терехов
44
Исаенко
2
Варатынов
5
Степанов
2
Голубович
80
Хосонов
52
Нетфуллин
19
Руденко
97
Магомедов
32
Кулишев
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Марков
33
Феррейра
5
Стежко
33
Масловский
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
22
Немченко
19
Глушков
9
Савельев
Панченко
3
Чежия
3
Чежия
Панченко
97
Магомедов
8
Панченко
8
Панченко
97
Магомедов
32
Кулишев
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Кулишев
19
Руденко
14
Яковлев
14
Яковлев
19
Руденко
13
Марков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
13
Марков
64
Ланин
7
Логуа
7
Логуа
64
Ланин
22
Немченко
8
Канаплин
8
Канаплин
22
Немченко
Остались в запасе
Химки
Енисей
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
44
Ярослав Бурыченков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
96
Амир Мохаммад
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
23
Станислав Антипин
ВР
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Химки - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
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