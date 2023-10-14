Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Тенерифе
Мирандес - Тенерифе: обзор матча 14 октября 2023
Мирандес
14.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
2'
А. Санц
43'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Тенерифе
Желтая карточка
П. Томео
90'
+2
90'
+1
Замена
A. Buñuel
️️️️
J. Mellot
Замена
А. Годой
️️️️
М. Баэса
87'
85'
Желтая карточка
L. Williams
Замена
П. Томео
️️️️
Тачи
75'
64'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Гальего
57'
Желтая карточка
Э. Гальего
Желтая карточка
Тачи
45'
+5
45'
+4
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Медрано
43'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
J. Mellot
38'
Желтая карточка
Х. Сориано
ГОЛ! 1:0!
А. Санц
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
13
Алан Годой
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Тенерифе
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
3-2-1-1-3
1
22
Барсия
5
Тачи
5
Рамон
42
Гомес
22
Санчес
6
Санц
8
Баэса
20
Мартон
7
Чайра
77
Мартинес
4-1-2-3
12
Сориано
22
5
6
Гонсалес
3
Медрано
14
Корредера
12
Лопес
20
Рубио
9
Анхель
24
Амо
18
Гальего
5
Тачи
15
Томео
15
Томео
5
Тачи
8
Баэса
13
Годой
13
Годой
8
Баэса
3
Медрано
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Медрано
18
Гальего
14
Бодигер
14
Бодигер
18
Гальего
22
15
15
22
Остались в запасе
Мирандес
Тенерифе
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
M. Lachuer
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
M. Lachuer
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Остались в запасе
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Мирандес - Тенерифе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Новости команд
Все
Мирандес
Тенерифе
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+