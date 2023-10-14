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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Транмер
Крю Александра - Транмер: обзор матча 14 октября 2023
Крю Александра
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Транмер
11'
М. Деметриу
52'
C. Long
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Транмер
90'
+12
Вторая желтая
Т. Дэвис
90'
+6
Желтая карточка
Т. Дэвис
90'
+5
Желтая карточка
R. Hendry
Желтая карточка
Д. Пауэлл
90'
+3
Замена
O. Lunt
️️️️
Ш. Трейси
90'
+1
85'
Замена
Р. Аптер
️️️️
J. Hawkes
Желтая карточка
Ш. Трейси
77'
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
71'
Замена
А. Роу
️️️️
Д. Уайт
71'
Замена
Ч. Финни
️️️️
Р. Адебизи
67'
67'
Замена
K. Dennis
️️️️
C. Jolley
ГОЛ! 2:0!
C. Long
52'
50'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Моррис
48'
Красная карточка
L. McGee
Желтая карточка
Х. Дэвис
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Деметриу
Пас отдал
Д. Пауэлл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
23
Джек Пауэлл
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Джо Уайт
АП
5
Мики Деметриу
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
3-2-1-4
1
Дэвис
3
Адебизи
6
Оффорд
4
23
Пауэлл
11
10
Уайт
5
Деметриу
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
9
2-2-5
5
Дэвис
21
21
24
18
1
22
12
32
10
Уайт
11
Роу
11
Роу
10
Уайт
10
Трейси
19
19
10
Трейси
3
Адебизи
14
Финни
14
Финни
3
Адебизи
9
20
Невитт
20
Невитт
9
18
Моррис
13
13
18
Моррис
21
30
Аптер
30
Аптер
21
12
9
9
12
Остались в запасе
Крю Александра
Транмер
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
30
Jean Belehouan
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
31
Joseph Starbuck
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Крю Александра - Транмер
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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Транмер
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
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