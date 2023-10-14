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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Шрусбери Таун
Кембридж Юнайтед - Шрусбери Таун: обзор матча 14 октября 2023
Кембридж Юнайтед
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
69'
М. Моррисон
88'
Т. Перри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Шрусбери Таун
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. Перри
Пас отдал
Д. Удо
82'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Б. Флеминг
74'
Замена
Т. Собовале
️️️️
K. Phillips
74'
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Benning
Замена
Д. Кузинс
️️️️
P. Digby
71'
ГОЛ! 1:0!
М. Моррисон
Пас отдал
J. Brophy
69'
Замена
А. Мэй
️️️️
J. Lankester
61'
Замена
S. Janneh
️️️️
Д. Гордон
61'
Желтая карточка
Д. Гордон
51'
44'
Желтая карточка
M. Benning
Желтая карточка
P. Digby
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
4-1-5
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
2
8
Томас
6
9
Окенабирхи
11
Гордон
16
25
3-2-2-3
20
Мароши
22
Данкли
6
Фланаган
20
Винчестер
20
19
Флеминг
8
Перри
8
Бейлисс
23
Удо
11
3
6
24
Кузинс
24
Кузинс
6
7
19
Мэй
19
Мэй
7
11
Гордон
17
17
11
Гордон
11
22
Собовале
22
Собовале
11
19
Флеминг
17
Беннетт
17
Беннетт
19
Флеминг
3
12
Боумен
12
Боумен
3
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Шрусбери Таун
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Шрусбери Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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2020.02.05 01:18
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
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