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    Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1

    «Ньюкасл» на стадии 1/32 финала вылетел из Кубка Англии от «Кембриджа». Решающий гол забит на 57-й минуте.

    «Кембридж» представляет Лигу 1 – третий по силе английский дивизион.

    У «Ньюкасла» дебютировал купленный у «Атлетико» защитник Киран Триппьер. Он провел все 90 минут.

    «Ньюкасл» довел безвыигрышную серию до пяти матчей.

    Команды встретились впервые с 1993 года и впервые в истории «Ньюкасл» «Кембриджу» проиграл.

    Англия. Кубок. 1/32 финала

    Ньюкасл – Кембридж – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Айронсайд, 57.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +805

      СуперПАВ9 1 час назад

      Одного Трепьера мало, нужны ещё закупки. Не понимаю почеичему взяли такого слабого тренера

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      Рейтинг: +2325

      Play 2 часа назад

      Матч из разряда "как там ваши ставки, господа?". Все давно знают, что Ньюкасл мёртвый, но сливать команде, которая только что выбралась из четвёртого дивизиона это п***ец.

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