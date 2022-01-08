Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1

«Ньюкасл» на стадии 1/32 финала вылетел из Кубка Англии от «Кембриджа». Решающий гол забит на 57-й минуте.
«Кембридж» представляет Лигу 1 – третий по силе английский дивизион.
У «Ньюкасла» дебютировал купленный у «Атлетико» защитник Киран Триппьер. Он провел все 90 минут.
«Ньюкасл» довел безвыигрышную серию до пяти матчей.
Команды встретились впервые с 1993 года и впервые в истории «Ньюкасл» «Кембриджу» проиграл.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Ньюкасл – Кембридж – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Айронсайд, 57.
Источник: Бомбардир.ру