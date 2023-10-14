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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Аккрингтон Стэнли
Гримсби Таун - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 14 октября 2023
Гримсби Таун
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
74'
Ш. Уалли
82'
J. Andrews
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Аккрингтон Стэнли
88'
Замена
K. Mellor
️️️️
M. Lowe
83'
Замена
Д. Габбинс
️️️️
J. Rich-Baghuelou
82'
ГОЛ! 0:2!
J. Andrews
Пас отдал
Д. Нолан
Замена
D. Wilson
️️️️
A. Eisa
78'
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Роуз
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Уалли
Пас отдал
Б. Вудс
Замена
N. Maher
️️️️
А. Гауа
73'
Вторая желтая
L. Waterfall
72'
Замена
G. Holohan
️️️️
Д. Эндрюс
71'
66'
Желтая карточка
D. Martin
60'
Замена
Ш. Уалли
️️️️
T. Leigh
51'
Желтая карточка
T. Leigh
Желтая карточка
L. Waterfall
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
2
Джо Притчард
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Шоун Уалли
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
2-3-1-4
1
Иствуд
44
5
15
6
Эндрюс
22
14
Гауа
32
Роуз
6
22
7
2-5-1-2
21
МакКракен
3
33
2
Притчард
22
16
Вудс
24
10
7
Нолан
11
19
14
Гауа
31
31
14
Гауа
6
Эндрюс
8
8
6
Эндрюс
7
25
25
7
32
Роуз
15
Пайк
15
Пайк
32
Роуз
24
7
Уалли
7
Уалли
24
3
16
Габбинс
16
Габбинс
3
11
4
4
11
Остались в запасе
Гримсби Таун
Аккрингтон Стэнли
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Гримсби Таун - Аккрингтон Стэнли
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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