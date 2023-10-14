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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Бэрроу
Милтон Кинс Донс - Бэрроу: обзор матча 14 октября 2023
Милтон Кинс Донс
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Бэрроу
12'
М. Дин
35'
М. Дин
90+3'
Б. Уитфилд
90+5'
E. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Бэрроу
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
E. Acquah
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Б. Уитфилд
Пас отдал
D. Worrall
Замена
C. Tripp
️️️️
И. Робсон
79'
78'
Замена
Т. Уайт
️️️️
S. Foley
Замена
У. О'Хора
️️️️
J. Payne
68'
67'
Замена
D. Telford
️️️️
R. Gotts
53'
Замена
D. Worrall
️️️️
J. Tiensia
Желтая карточка
К. Норман
49'
46'
Замена
J. Tiensia
️️️️
Д. Гарнер
46'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
L. Stephenson
45'
+1
Желтая карточка
R. Gotts
ГОЛ! 2:0!
М. Дин
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
Пас отдал
К. Норман
12'
Желтая карточка
И. Робсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
2-2-5
1
5
Такер
4
10
7
Робсон
15
Смит
8
Гилби
22
Норман
3
4
2-2-5
17
Честер
22
27
16
19
Гарнер
29
28
6
16
10
16
О'Хора
16
О'Хора
10
7
Робсон
34
34
7
Робсон
27
34
Уитфилд
34
Уитфилд
27
19
Гарнер
29
29
19
Гарнер
27
27
16
4
Уайт
4
Уайт
16
22
19
19
22
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Бэрроу
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
27
Мо Эиса
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Бэрроу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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