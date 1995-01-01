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    16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот стал рекордсменом клуба.

    Футболист вышел в стартовом составе мерсисайдцев на матч 1/16 финала Кубка лиги против «Милтон Кинс Донс».

    Как сообщает Opta, Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», который вышел с первых минут в официальной игре.

    В день матча англичанину было 16 лет и 174 дня.

    • «Ливерпуль» обыграл «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0.
    • В 1/8 финала Кубка лиги действующий победитель ЛЧ сыграет с «Арсеналом».
    • Мерсисайдский клуб подписал Эллиота минувшим летом. Условия сделки неизвестны.

    Источник: Opta

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