16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот стал рекордсменом клуба.

Футболист вышел в стартовом составе мерсисайдцев на матч 1/16 финала Кубка лиги против «Милтон Кинс Донс».

Как сообщает Opta, Эллиот – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», который вышел с первых минут в официальной игре.

В день матча англичанину было 16 лет и 174 дня.