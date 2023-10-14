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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Саттон Юнайтед
Донкастер Роверс - Саттон Юнайтед: обзор матча 14 октября 2023
Донкастер Роверс
14.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
17'
Д. Айронсайд (П)
52'
Д. Айронсайд
63'
Z. Westbrooke
67'
М. Фаал
90+9'
Г. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Саттон Юнайтед
90'
+9
ГОЛ! 4:1!
Г. Смит
90'
+5
Желтая карточка
Г. Смит
Замена
T. Kuleya
️️️️
B. Close
85'
Замена
J. Goodman
️️️️
М. Фаал
81'
Замена
G. Broadbent
️️️️
Z. Westbrooke
81'
78'
Замена
D. Bughail-Mellor
️️️️
O. Patrick
ГОЛ! 4:0!
М. Фаал
Пас отдал
L. Molyneux
67'
66'
Замена
H. Beautyman
️️️️
C. N'Guessan
ГОЛ! 3:0!
Z. Westbrooke
63'
Замена
H. Biggins
️️️️
T. Rowe
60'
Желтая карточка
T. Rowe
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
O. Bailey
52'
34'
Желтая карточка
Д. Киззи
29'
Желтая карточка
C. N'Guessan
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Айронсайд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Донкастер Роверс
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
3-5
16
5
10
33
24
9
Фаал
9
Айронсайд
24
2-3-5
1
Бузанис
30
Киззи
5
11
7
Коли
42
16
Клэй
10
Смит
48
О'Брайен
11
5
9
Фаал
36
36
9
Фаал
33
30
30
33
24
8
8
24
10
10
10
10
11
7
7
11
11
9
9
11
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Саттон Юнайтед
31
Will Flint
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
24
Robert Milsom
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Остались в запасе
31
Will Flint
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
24
Robert Milsom
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Донкастер Роверс - Саттон Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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