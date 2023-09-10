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    Расписание матчей 10-09-2023

    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2023, 40 тур
    10 сентября, воскресенье
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    Сан-Хосе
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    02:30
    Интер
    Канзаc Сити
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    05:30
    Портленд
    Лос-Анджелес
    Не начался
    США. МЛС 2023, 27 тур
    10 сентября, воскресенье
    03:30
    Миннесота Юнайтед
    Нью-Инглэнд Революшн
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 6 тур, группа H
    10 сентября, воскресенье
    16:00
    Казахстан
    Северная Ирландия
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    19:00
    Финляндия
    Дания
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    21:45
    Сан-Марино
    Словения
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 6 тур, группа E
    10 сентября, воскресенье
    19:00
    Фарерские острова
    Молдавия
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    21:45
    Албания
    Польша
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 6 тур, группа G
    10 сентября, воскресенье
    19:00
    Черногория
    Болгария
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    21:45
    Литва
    Сербия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 6 тур, группа B
    10 сентября, воскресенье
    21:45
    Ирландия
    Нидерланды
    Не начался
    10 сентября, воскресенье
    21:45
    Греция
    Гибралтар
    Не начался
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