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    Расписание матчей 15-09-2023

    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 21 тур
    15 сентября, пятница
    00:00
    Торпедо-БелАЗ
    Славия-Мозырь
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Белшина
    Слуцк
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Сморгонь
    БАТЭ
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Динамо-Брест
    Нафтан
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Динамо
    Неман
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Минск
    Шахтер
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Энергетик-БГУ
    Гомель
    Не начался
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 22 тур
    15 сентября, пятница
    00:00
    Атырау
    Кызыл-Жар
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Аксу
    Окжетпес
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Каспий
    Мактаарал
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Шахтер
    Кайсар
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Жетысу
    Кайрат
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Астана
    Тобол
    Не начался
    15 сентября, пятница
    00:00
    Актобе
    Ордабасы
    Не начался
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