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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Локомотив (мол)
Нижний Новгород (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 15 сентября 2023
Нижний Новгород (мол)
15.09.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 10 тур
0 : 4
Завершен
Локомотив (мол)
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Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
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1 : 0
30.10.2026
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Нижний Новгород (мол)
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23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
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5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
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20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
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06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
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Локомотив (мол)
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2
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