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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Нижний Новгород
Динамо - Нижний Новгород: обзор матча 15 сентября 2023
Динамо
15.09.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
9'
Ф. Смолов (П)
88'
Н. Кутателадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Нижний Новгород
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кутателадзе
Пас отдал
Х. Боселли
83'
Желтая карточка
М. Стаматов
82'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Н. Калинский
82'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Э. Севикян
Замена
С. Бессмертный
️️️️
К. Тюкавин
81'
Замена
В. Грулев
️️️️
М. Нгамале
81'
77'
Замена
М. Стаматов
️️️️
А. Трошечкин
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
И. Лепский
71'
Замена
Бителло
️️️️
Д. Макаров
60'
49'
Желтая карточка
М. Майга
46'
Замена
З. Турбо
️️️️
И. Кухарчук
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Э. Даса
38'
15'
Желтая карточка
Н. Каккоев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Смолов
9'
7'
Желтая карточка
К. Гоцук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛП
93
Диего Лаксальт
ОП
24
Луис Чавес
ЦП
90
Федор Смолов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
17
Владислав Карапузов
ЛАЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПАЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
5
Александр Трошечкин
ЦП
19
Эдгар Севикян
ЦФ
44
Илья Кухарчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
7
Скопинцев
18
Лепский
2
Маричаль
2
Даса
93
Лаксальт
13
Нгамале
24
Чавес
90
Смолов
77
Макаров
70
Тюкавин
3-3-2-2
25
Нигматуллин
15
Тихий
24
Гоцук
22
Каккоев
89
Стоцкий
8
Майга
17
Карапузов
78
Калинский
5
Трошечкин
44
Кухарчук
19
Севикян
18
Лепский
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
18
Лепский
70
Тюкавин
80
Бессмертный
80
Бессмертный
70
Тюкавин
77
Макаров
10
Бителло
10
Бителло
77
Макаров
13
Нгамале
27
Грулев
27
Грулев
13
Нгамале
5
Трошечкин
30
Стаматов
30
Стаматов
5
Трошечкин
89
Стоцкий
27
Живоглядов
27
Живоглядов
89
Стоцкий
19
Севикян
21
Боселли
21
Боселли
19
Севикян
78
Калинский
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
78
Калинский
44
Кухарчук
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
44
Кухарчук
Остались в запасе
Динамо
Нижний Новгород
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Динамо - Нижний Новгород
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
ВТБ Арена
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