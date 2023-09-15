Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Веен
Падерборн - Веен: обзор матча 15 сентября 2023
Падерборн
15.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Веен
51'
С. Клаас
60'
Н. Надь
23'
K. Froese
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Веен
Желтая карточка
Д. Кинсомби
90'
+7
86'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Ф. Карстенс
Желтая карточка
А. Гримальди
80'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
Ф. Муслия
80'
Замена
K. Klefisch
️️️️
Н. Надь
80'
77'
Замена
A. Jonjić
️️️️
K. Froese
77'
Замена
Ю. Каде
️️️️
Д. Фешнер
73'
Желтая карточка
М. Матисен
Замена
С. Конте
️️️️
Ф. Платте
70'
64'
Замена
A. Ćatić
️️️️
S. Mockenhaupt
64'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Х. Ли
Замена
А. Гримальди
️️️️
С. Клаас
63'
Замена
K. Ezekwem
️️️️
Л. Курда
63'
ГОЛ! 2:1!
Н. Надь
Пас отдал
С. Клаас
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Клаас
Пас отдал
Ф. Платте
51'
45'
+4
Желтая карточка
И. Пртаджин
Желтая карточка
Я. Хойер
29'
23'
ГОЛ! 0:1!
K. Froese
Пас отдал
Т. Гоппел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
22
Яннис Хойер
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Лаурин Курда
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Веен
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
3-4-3
24
Хут
33
22
Хойер
26
Муслиу
22
24
Муслия
40
Надь
17
Курда
36
Платте
28
Клаас
23
Обермайр
2-2-5
4
Анга
6
Матисен
30
6
Фешнер
9
Гоппел
17
Карстенс
4
14
Ли
30
Хойссер
17
Курда
19
19
17
Курда
24
Муслия
8
Кинсомби
8
Кинсомби
24
Муслия
40
Надь
17
17
40
Надь
36
Платте
31
Конте
31
Конте
36
Платте
28
Клаас
39
Гримальди
39
Гримальди
28
Клаас
6
Фешнер
21
Каде
21
Каде
6
Фешнер
14
Ли
25
Бацнер
25
Бацнер
14
Ли
30
11
11
30
4
34
34
4
17
Карстенс
18
Айредейл
18
Айредейл
17
Карстенс
Остались в запасе
Падерборн
Веен
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
10
Ильяс Анса
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
10
Ильяс Анса
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Падерборн - Веен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Новости команд
Все
Падерборн
Веен
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
2017.10.24 21:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+