«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80

26 августа 2025 8:31
Веен - Бавария
27 авг. 2025, среда 21:45 | Германия. Кубок, 1 раунд
1.80
Обе забьют
27 августа на стадионе «Брита-Арена» во Висбадене состоится матч первого раунда Кубка Германии, где местный «Веен» примет мюнхенскую «Баварию». Для хозяев встреча с действующим чемпионом – шанс проявить себя на национальной арене, в то время как гости начинают поход за ещe одним трофеем.

«Веен»

Команда из третьей лиги Германии демонстрирует хорошую результативность на старте сезона. В последних пяти матчах «Веен» забил 12 мячей, что подтверждает агрессивный стиль в атаке. Особенно стоит отметить победу 3:1 над «Ульмом» и уверенный разгром «Витесса» в товарищеской встрече (4:0). Однако оборонительная стабильность оставляет вопросы – 8 пропущенных голов за тот же период говорят о том, что при серьeзном давлении команда часто теряется. В трeх последних играх подряд «Веен» пропускал, что в матче против «Баварии» может обернуться критически.

«Бавария»

Мюнхенский клуб подходит к старту в Кубке Германии в отличной форме. Победа в Суперкубке над «Штутгартом» (2:1), а затем разгром «РБ Лейпциг» (6:0) подтверждают, что команда в полном порядке. В последних пяти матчах «Бавария» забила 16 голов и пропустила всего 3. Средняя результативность – 3.20 гола за игру, а оборона действует предельно надeжно. Важно и то, что мюнхенцы стабильно забивают во всех встречах, независимо от соперника. В матчах Кубка против команд низших дивизионов «Бавария» традиционно проводит ротацию, но даже при этом разница в классе остаeтся колоссальной.

Факты о командах

«Веен»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Победы в 2 из 3 последних домашних игр
  • В среднем: 2.40 гола забито и 1.60 пропущено за 5 матчей
  • Пропускает в 3 последних встречах подряд

«Бавария»

  • Победа в 5 последних матчах
  • В среднем: 3.20 гола забито и 0.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропустила всего 3 мяча в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Веен» – «Бавария»

Разница в классе и глубине состава очевидна. «Веен» способен создать моменты у ворот гостей за счeт дисциплины и самоотдачи, но надeжность обороны и атакующая мощь мюнхенцев почти не оставляют шансов хозяевам на сенсацию. Вероятнее всего, «Бавария» забьeт несколько голов и спокойно доведeт матч до победы, сохранив силы перед важными играми в Бундеслиге. При этом «Веен» может порадовать голом, ведь команда результативна и не боится играть в атаку даже против сильных соперников.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Баварии» и тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.80
Обе забьют
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Кубок Бавария Веен
