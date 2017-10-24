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    Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты

    Завершились первые матчи 1/16 кубка Германии. «Боруссия М» с минимальным счетом обыграла в гостях «Фортуну». Единственный мяч на 52-й минуте забил Торган Азар.

    С остальными результатами можно ознакомиться ниже.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Байер – Унион – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Брандт; 1:1 — Даубе, 46; 2:1 — Аларио, 58; 3:1 — Венделл (с пенальти), 88; 4:1 — Арангуис, 90+2.

    Удаление: нет — Фурстнер, 90+1

    Вехен – Шальке-04 – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 — Ди Санто, 26; 0:2 — Бургшталлер, 30; 0:3 — Минцель (в свои ворота), 53; 1:3 — Блаша, 76.

    Падерборн – Бохум – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Мишель, 7; 2:0 — Вассей, 86.

    Удаление: нет — Гьямера, 70.

    Фортуна – Боруссия М – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 — Т. Азар, 52.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 21:25
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