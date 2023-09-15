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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Ботев Враца
Арда - Ботев Враца: обзор матча 15 сентября 2023
Арда
15.09.2023, пятница, 17:30
Болгария. Первая лига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Ботев Враца
3'
T. Yordanov
39'
A. Toungara
50'
S. Ivanov
58'
A. Toungara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Ботев Враца
86'
Замена
D. Genov
️️️️
D. Barbosa
76'
Замена
M. Marinov
️️️️
E. Kunde
Замена
I. Yurukov
️️️️
Р. Цонев
69'
Замена
I. Kokonov
️️️️
I. Tilev
69'
62'
Замена
M. Jason Kikonda
️️️️
K. Todorov
Замена
S. Dyulgerov
️️️️
Л. Котев
60'
Замена
H. Mitev
️️️️
M. Stoychev
60'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
60'
ГОЛ! 4:0!
A. Toungara
Пас отдал
M. Stoychev
58'
ГОЛ! 3:0!
S. Ivanov
Пас отдал
M. Stoychev
50'
46'
Желтая карточка
E. Kunde
ГОЛ! 2:0!
A. Toungara
Пас отдал
T. Yordanov
39'
37'
Желтая карточка
B. Perea
Желтая карточка
M. Stoychev
31'
Желтая карточка
Л. Котев
5'
ГОЛ! 1:0!
T. Yordanov
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Ботев Враца
98
Vasilev Lubomir
ВР
24
Martin Smolenski
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
15
Miroslav Marinov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
9
Daniel Genov
ЦФ
4-1-1-4
1
22
6
7
Цонев
3
Сако
80
Котев
7
33
20
91
99
2-3-1-4
34
4
5
14
77
18
7
Цветанов
10
7
90
16
22
23
23
22
80
Котев
8
8
80
Котев
99
99
99
99
7
Цонев
12
12
7
Цонев
33
17
17
33
16
37
37
16
5
15
15
5
18
9
9
18
Остались в запасе
Арда
Ботев Враца
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
98
Vasilev Lubomir
ВР
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
36
Milen Stoev
ЦФ
Остались в запасе
98
Vasilev Lubomir
ВР
24
Martin Smolenski
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Арда - Ботев Враца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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