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    Стамен Белчев

    Тренер
    Имя Стамен
    Фамилия Белчев
    Команда Арда
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 7 мая 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арда 2 0 2 0 ЦСКА 11 2 5 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Арда 0 : 2 Хапоэль БШ
    29.07.2021 Хапоэль БШ 4 : 0 Арда
    22.07.2021 ЦСКА 0 : 0 Лиепая
    29.07.2021 Лиепая 0(1) : 0(3) ЦСКА
    05.08.2021 ЦСКА 4 : 2 Осиек
    12.08.2021 Осиек 1 : 1 ЦСКА
    19.08.2021 Виктория 2 : 0 ЦСКА
    26.08.2021 ЦСКА 3 : 0 Виктория
    16.09.2021 Рома 5 : 1 ЦСКА
    30.09.2021 ЦСКА 0 : 0 Буде-Глимт
    21.10.2021 ЦСКА 0 : 1 Заря
    04.11.2021 Заря 2 : 0 ЦСКА
    25.11.2021 Буде-Глимт 2 : 0 ЦСКА
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