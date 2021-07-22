Стамен Белчев
Тренер
|Имя
|Стамен
|Фамилия
|Белчев
|Команда
|Арда
|Гражданство
|Болгария
|Дата рождения
|7 мая 1969
|Имя
|Стамен
|Фамилия
|Белчев
|Команда
|Арда
|Гражданство
|Болгария
|Дата рождения
|7 мая 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Арда
|2
|0
|2
|0
|ЦСКА
|11
|2
|5
|4
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Арда
|0 : 2
|Хапоэль БШ
|29.07.2021
|Хапоэль БШ
|4 : 0
|Арда
|22.07.2021
|ЦСКА
|0 : 0
|Лиепая
|29.07.2021
|Лиепая
|0(1) : 0(3)
|ЦСКА
|05.08.2021
|ЦСКА
|4 : 2
|Осиек
|12.08.2021
|Осиек
|1 : 1
|ЦСКА
|19.08.2021
|Виктория
|2 : 0
|ЦСКА
|26.08.2021
|ЦСКА
|3 : 0
|Виктория
|16.09.2021
|Рома
|5 : 1
|ЦСКА
|30.09.2021
|ЦСКА
|0 : 0
|Буде-Глимт
|21.10.2021
|ЦСКА
|0 : 1
|Заря
|04.11.2021
|Заря
|2 : 0
|ЦСКА
|25.11.2021
|Буде-Глимт
|2 : 0
|ЦСКА