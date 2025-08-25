Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славия С - Арда: онлайн-трансляция 25 августа 2025

Славия С
25.08.2025, понедельник, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
- : -
Не начался
Арда
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Славия С - Арда
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Славия С
Арда
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Российский футболист перешел в болгарский клуб
18 февраля, 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
23 января, 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
4 сентября 2021, 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
19 сентября 2020, 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2 мая 2017, 06:10
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Последние матчи
Все
Славия С
Арда
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 5 тур
Локомотив Пл
2 : 1
15.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 3 тур
Левски
2 : 0
03.08.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 2 тур
Добруджа
2 : 1
28.07.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 1 тур
Славия С
2 : 2
20.07.2025
Ботев Враца
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Лига конференций, 2 раунд
ХИК
2 : 2
31.07.2025
Арда
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 