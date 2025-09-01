Введите ваш ник на сайте
Арда - Берое: онлайн-трансляция 01 сентября 2025

Арда
01.09.2025, понедельник, 20:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Берое
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Арда - Берое
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Арда
Берое
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:32
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
8 июля, 14:14
1
Три клуба РПЛ ведут борьбу за нападающего Оффора
14 июня, 10:10
1
«Ростов» договорился с нигерийским нападающим
3 июня, 23:11
1
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
18 марта, 15:30
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
- : -
22.08.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 6 тур
Черно Море
- : -
23.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
- : -
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА
- : -
24.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 6 тур
Славия С
- : -
25.08.2025
Арда
Последние матчи
Все
Арда
Берое
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
1 : 2
16.08.2025
Ботев
Лига конференций, 3 раунд
Арда
2 : 0
14.08.2025
Кауно Жальгирис
Болгария. Первая лига, 4 тур
Арда
0 : 0
11.08.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 4 тур
Септември
2 : 3
11.08.2025
Берое
Лига конференций, 3 раунд
Кауно Жальгирис
0 : 1
07.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
1 : 2
16.08.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 4 тур
Септември
2 : 3
11.08.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 3 тур
Черно Море
4 : 0
04.08.2025
Берое
Болгария. Первая лига, 2 тур
Берое
1 : 1
26.07.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 1 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.07.2025
Берое
